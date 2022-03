O secretário de Governo de Paracambi, Dr. Flávio - Divulgação

Publicado 29/03/2022 07:00

Depois de mais de 20 anos de PL, o secretário de Governo de Paracambi, Dr. Flávio, está com um pé fora do partido. O irmão do deputado estadual Deodalto (União) quer concorrer a federal, e avalia se terá chance na legenda do governador. Pelas contas de raposas da política, aspiras com 40 mil votos correm o risco de ficar a ver navios por causa da concorrência peso-pesado.