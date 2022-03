Cristo Redentor exibe o símbolo do Rio 2030 - Rogerio Santana / Governo do RJ

Publicado 29/03/2022 09:00

A pauta ambiental é mais um front da guerra fria entre o governador Cláudio Castro (PL) e Eduardo Paes (PSD), iniciada pouco depois de o prefeito voltar ao Palácio da Cidade para seu terceiro mandato. No trigésimo aniversário da Rio 92, a principal celebração será a Estocolmo +50, na Suécia. E, por aqui, o município e o estado — que se responsabilizou pelos eventos em parceria com a ONU — mostram que têm fome de bola. Na quarta-feira, no Museu do Amanhã, a prefeitura marca posição com o lançamento oficial do Rio+30 Cidades, que acontece em outubro. Já o governo teve sua própria festa na semana passada: como Cristo Redentor de cenário, a assinatura deum memorando de entendimento com a ONU Habitat deu o pontapé inicial na agenda Rio 2030 — cujo ápice será uma conferência internacional em junho. Para quem se preocupa com o desenvolvimento sustentável, pouco importam os contornos políticos. Quanto mais gente engajada, melhor.

Debate eleitoral antecipado

Hoje é dia de clima pré-eleitoral na Alerj. Na primeira sessão da Comissão que acompanha os desdobramentos da tragédia de Petrópolis, estarão o PSB do prefeito (e de Freixo) de um lado, e o PL de Cláudio Castro do outro.





Picadinho

De 1º de abril a 1º de maio, de sexta a domingo, Fábio Porchat apresenta "Histórias do Porchat", na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói.

Até o dia 6, o Espaço BB Arte está com a exposição "Arcas", de Christiano Whitaker, no Shopping Cassino Atlântico.

Organizada por Alexei Bueno, a antologia "A escravidão na poesia brasileira", com três séculos de poesia, já está nas livrarias.

Referência no modelo de acolhimento do estado, a Vila Residencial de Idosos de Nova Sepetiba, abrigo da Fundação Leão XIII na Zona Oeste, completa 20 anos na quinta-feira.