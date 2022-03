Luiza trajano - Divulgação

Luiza trajanoDivulgação

Publicado 29/03/2022 10:00

A Associação Comercial do Rio precisou tirar do seu site o aviso sobre a palestra que a empresária Luiza Trajano fará no fim da tarde de amanhã no Hotel Fairmont. O motivo: em apenas cinco dias, acabaram todos os ingressos.