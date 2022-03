Março registrou mais casos de violência contra as mulheres - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 29/03/2022 11:00

No mês das Mulheres, a prefeitura viu crescer o número de casos de violência contra elas: foram dois no Centro, um na Penha, um na Ilha do Governador e dois em Copacabana — três foram de flagrante de agressões com atendimento médico e medidas protetivas. Foram cinco ocorrências, em março, contra três nos dois meses anteriores — somados! Para aumentar a conscientização sobre o tema, a Ronda Maria da Penha organiza uma peça em escolas e ONGs.