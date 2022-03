Anthony Garotinho se filia ao União Brasil - Aline Macedo

Publicado 30/03/2022 09:00

Não havia climatização que desse conta da euforia que tomou o conjunto de salas no Centro do Rio onde funciona a sede do União Brasil, ontem à tarde. E não à toa: Anthony Garotinho garantiu uma festa em grande estilo ao convidar os seguidores para acompanhar sua filiação ao partido que nasceu com a maior fatia do fundo eleitoral. Toda a ala política do clã de Campos botou os pés na canoa — a única exceção continua sendo o prefeito da cidade do Norte Fluminense, Wladimir. Mas a mãe do rapaz, a ex-governadora Rosinha Matheus, deixou claro que a mudança de ares não deve tardar: "Ele ainda não está aqui porque um reino dividido não prospera. Mas em breve estará", garantiu. Até mesmo a primeira-dama, Tassiana Oliveira , sucumbiu à pressão e assinou a ficha. A chegada do grupo não foi o único presente recebido pelo presidente estadual do partido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro. Ele ainda levou para a mulher, Daniela, um pote de chuvisco.