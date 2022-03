Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz sentam à mesa de Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 30/03/2022 10:00

Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz retribuíram a gentileza e compareceram, ontem à noite, ao lançamento da pré-campanha de Rodrigo Neves pelo governo do estado. O cacique inclusive pediu desculpas ao ex-prefeito de Niterói, que não conseguiu um espaço ao microfone no evento do PSD. "O papel de casamento já está assinado, não tenho a menor dúvida disso. Só tem que decidir quem vai dormir de que lado da cama", disse o alcaide carioca sobre a aliança.