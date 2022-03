Treta entre Paes e Lindbergh sai das redes e ganha plenário da Câmara - Reprodução/TV Câmara

Treta entre Paes e Lindbergh sai das redes e ganha plenário da CâmaraReprodução/TV Câmara

Publicado 30/03/2022 15:28



Os lixos espalhados pelas ruas do Rio, centro da treta entre Eduardo Paes e Lindbergh mais cedo, foram assunto também na sessão extraordinária da Câmara desta quarta-feira (30). Tarcísio Motta (Psol) e Márcio Ribeiro (Avante) pediram o microfone para debater a questão no plenário virtual; Chico Alencar (Psol) estava na sessão presencialmente. Os vereadores lembraram das publicações de Paes, falando sobre infiltração de um assessor do petista na greve.

"Muito lamentável que o prefeito Eduardo Paes tenha ido para as redes sociais tentar deslegitimar a greve, a postura correta é a do diálogo", destacou Tarcísio Motta (Psol). "Grande parte dos garis não aguenta mais, pois está há muito tempo cobrando a reposição da inflação, dos valores do tíquete e a reintegração dos garis perseguidos injustamente".

"Em vez de ficar falando sobre terrorismo, que tal discutir objetivamente sobre o pleito?", sugeriu Chico Alencar.

"Não pode ter alguém aderindo à greve, porque está com medo de apanhar (...) Não podemos permitir que o gari que queira trabalhar seja coagido", destacou Márcio Ribeiro.