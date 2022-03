Falta de coleta de lixo em ruas da Zona Norte do Rio, por conta da greve dos garis da Comlurb. - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 14:41

A quarta-feira (30) começou com os ânimos exaltados nas redes sociais de Eduardo Paes (PSD). Ao comentar sobre a greve da Comlurb que já dura 3 dias, o prefeito publicou vídeos com lixos espalhados pelas ruas da Zona Sul e acusou um assessor do vereador Lindbergh Farias (PT) de estar infiltrado na greve, causando desordem na cidade.

Paes publicou prints de mensagens que incentivam a violência e ameaçam a empresa de coleta de lixo. Em seguida, diz que o homem que aparece na publicação é um ex-funcionário da Comlurb nomeado no gabinete de Lindbergh. “Espero que não seja uma posição partidária oficial e sim um gesto isolado de baderna desse parlamentar que tem sua atuação marcada por atos assim”, alfinetou.

“O prefeito acusa Celio Gari de praticar atos de vandalismo, mas onde estão as imagens de Celio incendiando lixo ou quebrando caminhões? Para acusar apresenta só prints de conversas de zap”, rebateu Lindbergh.

“Me respeite Eduardo Paes (...) ao criminalizar os garis e chamar a greve de baderna o prefeito se iguala à essa direita que odeia o povo e que age sempre atacando os mais pobres”, concluiu o parlamentar.