Fabrício Queiroz se filia ao PTBDivulgação

Publicado 30/03/2022 18:05

Agora é oficial: Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro entrou para a política. O PM da reserva assinou nesta quarta-feira (30) a ficha de filiação ao PTB de Roberto Jefferson — cuja foto, aliás, mereceu continência nas manifestações de 7 de setembro do ano passado. Ele ainda não decidiu se vai concorrer a deputado federal ou estadual.

A responsável por fazer as honras da casa foi Lilian Sá, presidente do PTB Mulher do Rio de Janeiro.

A agremiação, aliás, passa por mais uma intempérie: na noite de ontem, o ministro do STF Alexandre de Moraes afastou o presidente nacional da legenda por 180 dias, depois de denúncias sobre uso do fundo partidário "para financiar, indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas e à própria Democracia, em continuidade às condutas ilícitas perpetradas por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO".