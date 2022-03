Lula reúne psolistas no Rio nesta quarta-feira (30) - Divulgação

Publicado 30/03/2022 18:10 | Atualizado 30/03/2022 18:24

O ex-presidente Lula aproveitou a manhã desta quarta-feira (30) para se reunir com psolistas em Copacabana, em um hotel em Copacabana. Os deputados estaduais Flávio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza, os vereadores do Rio Lindbergh Farias, Mônica Benício e Thais Ferreira, a vereadora de Niterói Benny Briolly e a deputada federal Taliria Petrone estiveram presentes no encontro.

“As mortes resultantes dos conflitos entre as forças policiais e os moradores gera a morte, principalmente de jovens negros em idade ativa, e o índice de letalidade é ruim, inclusive, para a economia. Não devemos repetir os erros do passado”, disse Mônica Francisco.

"Estaremos juntos nos próximos meses, sem abrir mão das nossas diferenças, somando forças para tirar nossa população do desemprego e da pobreza. Nosso povo feliz de novo", escreveu Thais Ferreira nas redes, posando ao lado de Lula.