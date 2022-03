Rodrigo Maia assina hoje a ficha de filiação ao PSDB - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 31/03/2022 09:00

Rodrigo Maia já definiu quem será o seu braço direito no PSDB. Para o posto anteriormente ocupado por Max Lemos — que se filia hoje ao PROS —, o ex-presidente da Câmara dos Deputados convidou o presidente da Câmara de São João de Meriti, David Perini, o Didê. Após 14 anos no DEM, o futuro secretário executivo tucano não estava lá muito contente com os rumos da legenda após a fusão com o PSL, e aceitou na hora — mesmo com o enorme desafio de montar uma nominata em cima da hora. A ousada meta é de, na federação com o Cidadania, eleger três federais e quatro estaduais, número semelhante ao ambicionado por Max. Hoje é a chegada oficial do deputado federal licenciado ao partido. Ele leva consigo o pai, Cesar Maia, e a irmã Daniela. A presidente da Riotur deve ser o nome da família nas urnas eletrônicas, no lugar de Rodrigo. Mas o 45 não vai poder contar com pelo menos um voto: ligadíssimo a Júlio Lopes, Didê vai continuar apoiando o deputado do PP.

Cedae busca o carbono zero

A Cedae, que hoje praticamente só atua nas áreas de captação e tratamento de água, está redirecionando o negócio para se tornar uma empresa totalmente sustentável. Os novos ventos começam com a decisão de banir completamente de todos os oito andares da sede até os copinhos plásticos para tomar água. Além disso, hoje sai um desafio para escolher as propostas de startups com foco em reduzir a emissão de carbono — e diminuir a conta de energia.

Fabrício Queiroz fecha com o PTB

Mesmo com confusão instalada pela decisão do STF que afastou o presidente nacional do PTB, Marcus Vinicius, por 180 dias, o partido conseguiu selar a chegada de uma estrela bolsonarista: Fabrício Queiroz assinou a ficha ontem

Picadinho

Os 80 anos de Carlos Alberto Serpa, da Cesgranrio, serão comemorados na semana que vem com o lançamento de um documentário e de uma biografia do aniversariante.

Amanhã, vai ter samba e política na livraria Folha Seca, para o lançamento de "Mordaça", de João Pimentel e Zé McGill.

Hoje, às 22h, o LSH by OWN LifeStyle Hotel estreia o "Lapa Presente", com drinks de bartenders de casas do Centro.

Hoje, a EAV Parque Lage abre edital para duas bolsas remuneradas do programa de Residências na Floresta, para um período colaborativo expandido de vivências na mata da Tijuca.