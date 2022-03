Governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre a gasolina, em vigor desde novembro, por mais três meses e adotar uma alíquota única do imposto para o diesel, conforme determina a lei - Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Publicado 31/03/2022 16:32

Em tempos de combustível nas alturas, o deputado Júlio Lopes entrou em contato com Casa Civil, chefiada pelo presidente nacional (licenciado) do seu partido, o Progressistas, com uma ideia: em uma indicação, ele sugere a Ciro Nogueira implementar o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Instantâneo da Revenda de Combustíveis Automotivos, para dar mais transparência à população na hora de abastecer.

Ele também entregou um ofício ao diretor geral da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Rodolfo Henrique de Sabóia, pedindo que a agência faça o monitoramento diário e disponibilize online a lista dos estabelecimentos com preços mais em conta.



“Essa iniciativa dará aos consumidores a facilidade de já sair de casa sabendo onde abastecer, gerando uma economia no seu dia a dia e dando transparência em relação ao estabelecimento”, disse o parlamentar.