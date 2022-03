1ª entrega de certificados de qualificação da Escola de Startups de Maricá acontecerá no Banco Mumbuca do centro - Foto: Elsson Campos

Publicado 31/03/2022 17:01 | Atualizado 31/03/2022 17:03

Trabalhadores autônomos e informais (como entregadores, ambulantes, motoristas e mototaxistas) de Maricá poderão ter uma renda extra com benefício pago pela prefeitura em moeda social Mumbuca. A iniciativa acontece pelo Programa de Proteção aos Trabalhadores, que visa amenizar dificuldades financeiras de quem se sustenta na informalidade.

Para aderir, a pessoa precisa se registrar como Micro Empreendedor Individual (MEI).

A regra prevê que cada trabalhador receba, mensalmente, 10% do total que ganhar no mês anterior, valor calculado com base no faturamento, até o limite de três salários mínimos. O saque só será possível após período de carência de seis meses, ou nos casos especificados na lei, como queda dos rendimentos de no mínimo 50% (por doença, falecimento, invalidez, aposentadoria, entre outros).

A lei que criou o Programa de Proteção aos Trabalhadores ainda será regulamentada.