Rogéria Bolsonaro assina a ficha de filiação ao PL - Divulgação

Rogéria Bolsonaro assina a ficha de filiação ao PLDivulgação

Publicado 01/04/2022 07:00

Tem mais Bolsonaro chegando no PL. O partido, que já abriga Jair, além de Flávio e Eduardo Bolsonaro, é agora a casa também de Rogéria, mãe dos três filhos mais velhos do presidente.

Ela foi a primeira da família a seguir os passos do patriarca, quando o capitão da reserva trocou a Câmara de Vereadores pela de Deputados. Em 2020, ela se candidatou novamente à Casa, mas apenas o filho do meio, Carlos, se elegeu, com 71 mil votos. Rogéria alcançou apenas 2 mil.

A família vê a moça como uma espécie de coringa — que pode concorrer tanto na raia federal, como estadual.