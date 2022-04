Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) - Daniel Castelo Branco

Publicado 01/04/2022 10:00

A direção do Hospital Federal dos Servidores vai ter que explicar por que quer mudar a Ouvidoria do térreo — com amplo acesso — para o segundo andar. Ainda mais que o espaço foi recém-reformado. O deputado Otoni de Paula (MDB) vai enviar as reclamações de funcionários e pacientes ao Ministério da Saúde, além de oficiar o diretor Alexandre C. Amaral. No local, o médico quer instalar uma clínica da dor — especialidade que oferece no setor privado.