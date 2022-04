Geral - Sinais de transito apagados na zona norte da cidade por furtos de cabos. Na foto, tampas de caixas e cabos de energia roubados na Avenida Itaoca, em Bonsucesso. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/04/2022 19:02 | Atualizado 01/04/2022 19:03

A CET-Rio recebeu, nesta sexta-feira (1), a sentença referente à Ação Penal do Sr. Othon Miler Vildal Olimpio dos Santos. Preso em flagrante graças a uma denúncia, ele foi condenado a 1 ano e seis meses de reclusão por estar furtando 1 cabo de eletricidade de um semáforo. A sentença foi proferida pelo juiz Marcello de Sá Batista da 14° Vara Criminal. O crime ocorreu no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 20h50, na Avenida Democráticos nº 1.090, em Manguinhos.



O órgão tem enviado relatórios a Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), informando as áreas de maior concentração de roubo (tanto de cabos quanto de controladores dos semáforos), que por sua vez aciona as Delegacias dessas áreas, para reforço do patrulhamento.

A prisão em flagrante foi feita graças a um cidadão que avisou a patrulha mais próxima do crime que estava ocorrendo.

Só em 2021 o prejuízo de furto de cabos e controladores dos sinais foi de 5 milhões de reais. Até agora, desde o começo de 2022, o prejuízo já passa de 500 mil reais.