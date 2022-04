Washington Reis - Divulgação

Washington ReisDivulgação

Publicado 01/04/2022 18:15

Acabou o mistério : Washington Reis não é mais o prefeito de Duque de Caxias. Ele entregou sua carta de renúncia nesta sexta-feira (1) e, com isso, está livre para poder se candidatar em outubro.

A princípio, o agora ex-alcaide se coloca na disputa pela vaga do Senado. Ele, no entanto, diz estar à disposição do MDB — o que pode significar uma candidatura a outra vaga.

O comando da cidade na Baixada Fluminense continua nas mãos da família Reis: o vice é Wilson Miguel, tio de Washington.