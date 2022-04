Evento de pré-campanha de Guilherme Schleder - Reprodução / redes sociais

Publicado 02/04/2022 08:00

Se, nas eleições passadas, a onda era apresentar-se ao eleitorado como a "nova política", em 2022 tudo parece ter voltado aos eixos tradicionais. A noite de quinta-feira trouxe dois exemplos do puro suco de demonstração de força à moda antiga. De um lado, Max Lemos, pelo PROS, e de outro Guilherme Schleder, no PSD. Os dois ex-secretários — estadual e municipal, respectivamente — abarrotaram os auditórios para os lançamentos de suas pré-candidaturas, garantindo cliques "nos braços do povo" para a campanha.