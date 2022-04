O deputado Flávio Serafini (PSOL) - Divulgação / Alerj

Publicado 02/04/2022 11:00

A turma da Alerj tomou gosto pela estratégia de suspender as licenças ambientais de projetos polêmicos. O expediente usado na queda de braço para mudar o edital de concessão do Santos Dumont voltou à baila pelas mãos de Flávio Serafini (PSOL), para tentar desplugar o projeto das usinas termelétricas flutuantes na Baía de Sepetiba. O empreendimento também está na lupa do MPF.