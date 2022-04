Léo Vieira foi vereador em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Deputado Estadual - Divulgação

Léo Vieira foi vereador em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e Deputado EstadualDivulgação

Publicado 03/04/2022 09:00

A sexta-feira foi melancólica para o PSC. Quando a semana começou, o partido trabalhava para eleger três cadeiras na Assembleia Legislativa, com expectativa de conquistar mais de 300 mil votos. Mas, ao longo dos dias, aspiras abandonaram o barco. Entre os estaduais, Pedro Ricardo foi para o PROS, enquanto o União Brasil recebeu Marcelo Dino e Bruno Dauaire. Já o federal Ricardo da Karol ficou no MDB. Para coroar a situação, na edição extra do Diário Oficial, Léo Vieira, ao retornar à Alerj, não emplacou o sucessor: quem ficou na Secretaria de Defesa do Consumidor foi o vereador Rogério Amorim. A ida para o governo do irmão do estadual Rodrigo, recém-filiado ao PTB, abre espaço na Câmara do Rio ao suplente Chagas Bola, unha e carne com Flávio Bolsonaro. Para não deixar o PSC naufragar, o próprio governador Cláudio Castro (PL) está convidando vereadores a se candidatarem em outubro. Outra frente é atrair militares, que têm prazo estendido de filiação.

Trio em harmonia na tragédia de Angra

As autoridades de Angra dos Reis já trabalham com a hipótese de as fortes chuvas terem causado a morte de pelo menos dez pessoas. Até ontem, o número oficial era a metade. A tragédia uniu os três chefes do Poder Executivo, coincidentemente, todos do PL: Cláudio Castro enviou equipes de bombeiros com cães à Costa Verde. E, ainda de manhã, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o prefeito Fernando Jordão, oferecendo ajuda para recuperar Monsuaba. Como contrapartida antecipada, a prefeitura desobstruiu a BR 101.

Prestígio duplicado

O relacionamento entre o presidente do Detran, Adolfo Konder, e o Palácio Guanabara está de vento em popa. Ele garantiu muitos pontinhos ao assumir o PROS em cima da hora e conseguir fechar a nominata.

O Irajá na Assembleia

Eduardo Paes levou para a nominata do PSD o nome mais cobiçado da Zona Norte. Com a desistência de Pedro, Sérgio Fernandes vai tentar manter o nome da família de Irajá na Assembleia Legislativa. Rosa promete empenho.

Picadinho

A fachada do Palácio Pedro Ernesto será iluminada de azul em comemoração ao mês de conscientização do autismo e haverá, na terça-feira, uma cerimônia.

A atriz Grace Gianoukas comemora os 40 anos de carreira com "Grace em revista", que estreia dia 5 no Teatro Petragold.

Funarte e UFRJ lançam dia 5 o Festival Acessibilifolia, no Rio. Eventos gratuitos com foco na inclusão e acessibilidade.

Amanhã, a Secretaria Especial da Juventude Carioca realiza a oficina "Cuidados e higienização com tranças" com estudantes municipais, no canal do Anil, Zona Oeste.