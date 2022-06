Washington Reis, Rosenverg Reis e André Ceciliano em Jerusalém - Reprodução / redes sociais

Publicado 24/06/2022 08:00

Não foi dos melhores — para não dizer outra coisa — o clima do primeiro encontro de Washington Reis (MDB) com André Ceciliano (PT) após a votação para o TCE. No dia seguinte à derrota de Rosenverg Reis, eles mal se olharam ao participar de um programa na Rádio Tupi. Se perguntarem a cor da camisa um do outro, os antigos companheiros de viagem não saberiam responder.