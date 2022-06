Levantamento identificou propostas mais consistentes em favor da população LGBTQIA+ - Agência Brasil

Publicado 24/06/2022 09:00 | Atualizado 24/06/2022 10:40

Com a proximidade do último Dia do Orgulho LGBTQIA da atual legislatura, a jurista Ivanilda Figueiredo se debruçou sobre a produção dos últimos três anos e meio da Alerj, para analisar como os deputados se comportaram em relação a essa população. Sem qualquer surpresa, ela se deparou com moções de repúdio como a que critica uma propaganda de lanchonete estrelada por um casal homoafetivo — o que, na opinião da Diretora do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Uerj, "descredencia suas existências ou as coloca como menos valorosas". Mas também foram identificados projetos consistentes em defesa dos direitos da minoria. Entre os dez destacados, nove são das psolistas Renata Souza e Mônica Francisco, pastora evangélica. Átila Nunes (PSD) completa o time, propondo sanções a pessoas jurídicas por atos discriminatórios. Ivanilda alerta para a dificuldade de criar consensos que resultem na criação de leis para garantir os direitos.





Desmilitarização em pauta

A deputada Martha Rocha (PDT) é uma das participantes da 7ª edição do Brazil Forum UK, na Universidade de Oxford. Amanhã, a ex-chefe da Polícia Civil fala na mesa "O fim das milícias: desmilitarizar a polícia é o caminho?".

Alinhada ao Pacto Global da ONU

A Cedae enviou àONU a solicitação de adesão ao Pacto Global. Só recebem a certificação empresas que comprovem estar engajadas com princípios nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

