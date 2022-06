AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - Audiência pública presidida pelo deputado Carlos Minc na Alerj, no Centro do Rio, na última sexta-feira (17). O uso do amianto foi o principal tema abordado, onde no Estado do Rio, a substância é proibida pelas leis 3.579/01 e 4.341/04. Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2022

Autor da lei que proibiu a extração de asbesto no estado do Rio e propiciou a substituição do amianto por outros materiais que não sejam nocivos à saúde, o deputado Carlos Minc (PSB) ficou chocado ao descobrir que ainda há venda de produtos com o componente... pela internet. Em uma reunião com a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea), a Fiocruz e a OAB, foi decidido promover uma dura virtual para coibir a comercialização. Os danos causados pela aspiração do pó de amianto são conhecidíssimos, com enrijecimento dos pulmões e perda da capacidade respiratória, sem falar no potencial cancerígeno. Minc lembra que a lei estadual 3.579 — de 2001 (!) — já foi considerada constitucional pelo STF, e que há outras fibras vegetais, minerais e sintéticas não poluentes com as mesmas propriedades térmicas e de resistência. "No mundo, há proibição em 60 países. E por aqui, empresas como a Reduc, o Metrô e a Brasilit não usam mais o material".





Contando com a boa vontade

Na entrevista que a Rádio Tupi transmite hoje às 10h, Heloísa Helena (Rede) fala das agruras de um partido pequeno. Ela só aparecerá na TV em agosto "se houver generosidade do Psol em disponibilizar alguns segundinhos".

Sobre quatro rodas

Enquanto o impasse entre PSB e PT não se resolve, Alessandro Molon vai rodando o estado para viabilizar a candidatura ao Senado. Hoje, o dia começa em Pinheiral, passa por Volta Redonda, Meriti, e termina na Zona Oeste.

Picadinho

O Encontro com Professores, que acontece hoje, no CCBB, terá sorteio de transporte gratuito para as escolas públicas do Rio visitarem a exposição "Portinari Raros"

O jornalista Pedro Barreto Pereira lança "Notícias da pacificação" na Livraria Folha Seca, na próxima sexta-feira (1).

O livro "CBN - As histórias que ninguém ouviu", da jornalista Dáurea Gramático, será lançado no dia 7 de julho, na Fiorentina.

Ex-alerjiano, André Lazaroni sugeriu à Casa a criação Alerj a criação da Medalha do Mérito de Meio Ambiente e Sustentabilidade Bruno Pereira e Dominic Phillips.