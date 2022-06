O ex-deputado estadual Jalmir Júnior (PRTB) - Julia Passos / Alerj

Publicado 25/06/2022 08:00

A um mês do início das convenções partidárias, o PRTB fluminense virou de cabeça para baixo: o diretório está agora nas mãos do gonçalense Jalmir Júnior, que esteve na legislatura da Alerj como suplente Leo Vieira. Dizem os malvadinhos que a notícia é ruim para o conterrâneo Thiago da Marmoraria — o afilhado político de Eduardo Cunha poderia ficar sem legenda. Jalmir nega: diz estar conversando com cada aspira, só não foi procurado ainda pelo correligionário.