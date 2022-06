No Rio, programa dá cartões de ônibus para vítimas de violência acessarem a rede de enfrentamento - Reprodução

Publicado 26/06/2022 09:00

Na política, é notório que o filho bonito nunca tem só um pai. Ou mãe. Não seria diferente com o Move Mulher, auxílio transporte criado pela prefeitura para ajudar vítimas de violência doméstica a se deslocar para a rede de atendimento. O benefício começou a ser gestado ainda em abril de 2021, na Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, e se tornou realidade por um decreto de 30 de agosto. Coincidentemente ou não, no começo daquele mês, Verônica Costa (PL) protocolou na Câmara um projeto bem semelhante, que — claro — rendeu vários posts nas redes sociais. Um mês e meio depois, outra proposta parecidíssima entrou no sistema da Casa, dessa vez, assinada por Welington Dias (PDT) — com a justificativa de garantir a continuidade do programa. O pedetista levou a melhor: a Lei 7.430 tem a sua assinatura. Independentemente da certidão de nascimento, o que importa é que outros 2.500 cartões, cada um com seis passagens, serão comprados.

Corrida contra o relógio eleitoral

Os servidores da Secretaria de Fazenda estão no modo pressão total sobre a Assembleia Legislativa e sobre o governo — afinal, de acordo com a lei eleitoral, reajustes ao serviço público só podem ser concedidos até o dia 30 de junho. Em abril, chegou à Alerj um projeto para incrementar a remuneração de duas categorias, mas as negociações pararam, na expectativa do envio de uma proposta mais abrangente. O pessoal já está falando em paralisação.

Prazos eletrônicos

Com o apoio do presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, o deputado Hugo Leal (PSD) propôs à Câmara alterar o Código de Processo Civil para prorrogar prazos quando o sistema do Judiciário ficar fora do ar por mais de 60 minutos.

Picadinho

A ex-desembargadora eleitoral do TRE-RJ Cristiane Frota vai ganhar a Medalha Tiradentes da Alerj, por iniciativa do deputado Thiago Pampolha (União Brasil).

Está aberto edital da Faperj para investir em diversas áreas do Agronegócio. As propostas devem ser enviadas até o dia 7.

Os cursos de férias do Parque Lage, que começam no dia 4, estão com inscrições abertas. São ao todo 20 opções.

O compositor Alex Magno está com a exposição "Uma Roda de Telas ao Som do Samba", que mistura artes plásticas e música, na Mostra Casa Design, em Botafogo, até o dia 17.