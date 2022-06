Governador Cláudio Castro cumpre agenda em Duque de Caxias, ao lado de Washington Reis - Divulgação

Publicado 27/06/2022 12:37

O anúncio da aliança entre Cláudio Castro (PL) e Washington Reis (MDB) começa a tomar contornos mais definidos na terça-feira (28). A mais do que provável chapa ao Palácio Guanabara será o tema de uma reunião que acontece em Brasília com as cúpulas dos dois partidos. A expectativa é que, entre apertos de mão, sejam seladas a data e o formato do anúncio, que deve sair ainda esta semana.

A indicação do ex-prefeito de Duque de Caxias para o posto de vice do governador fluminense já é ventilada há tempos, mas passou por percalços na semana passada. A família da Baixada fluminense não gostou do apoio explícito de Castro a Marcio Pacheco, novo conselheiro do TCE — afinal, Rosenverg, irmão de Washington, aspirava à mesma vaga.

Mas o clima ruim durou pouco. No sexta-feira (24) os companheiros da parceria em construção já estavam lado a lado, em um evento para a entrega de aparelhos auditivos.