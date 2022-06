Alerj convoca audiência pública para discutir a situação da cooperativa Unimed Rio - Divulgação

Publicado 27/06/2022 14:22

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa vai convocar uma audiência pública para discutir a situação da cooperativa Unimed Rio. A data ainda não foi definida, mas o requerimento apresentado por Renato Zaca (PL) a Fábio Silva (União) foi aprovado. O objetivo é analisar a precarização do atendimento da operadora e o descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta, datado de 2016.

No documento encaminhado ao colegiado, Zaca diz que a Unimed Rio – desclassificada na licitação do TJ-RJ para contratar uma operadora de planos de saúde no último mês de fevereiro – tem desrespeitado direitos do consumidor e de trabalhadores. Ele também pontua atrasos nos pagamentos à rede credenciada, gerando descredenciamentos e afetando negativamente os cerca de 800 mil clientes e 5 mil colaboradores.

Zaca cita ainda a suposta violação do TAC assinado com Ministério Público e Defensoria para construir um plano com vistas à redução de inadimplência. "Queremos tomar uma ação preventiva e evitar que se repita aqui o que se passou em São Paulo, onde vários cooperativados ficaram na mão", diz ele. Nesse sentido, um número de telefone foi disponibilizado exclusivamente para denúncias e reclamações sobre a Unimed Rio: 21 97711-1136