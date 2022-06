Prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis - Divulgação

Publicado 28/06/2022 07:00

Os caciques do PL e do MDB decidem nesta terça-feira (28) os termos do acordo antenupcial para o governo do Rio, mas já existe um planejamento para o local de troca das alianças. A expectativa é que Cláudio Castro anuncie Washington Reis como seu vice no próprio reduto eleitoral do parça. E depois do evento em Duque de Caxias — possivelmente nesta semana —, a dupla deve rodar o estado.