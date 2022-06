Alcione vai fazer 14 apresentações gratuitas, incluindo uma quando o Teatro Carlos Gomes reabrir - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/06/2022 08:00

Como parte das comemorações de seus 50 anos de carreira, Alcione vai rodar pela cidade em uma série de 13 apresentações gratuitas nas zonas Norte e Oeste. Marrom vai cantar com sua banda nas lonas, arenas e areninhas da Secretaria Municipal de Cultura, incentivando a volta de grandes shows no circuito. O cachê referente à turnê completa está no Diário Oficial: R$ 1,4 milhão, incluindo ainda uma performance no Teatro Carlos Gomes, quando a casa reabrir.