Nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022 - Divulgação TSE

Publicado 28/06/2022 11:00

O TRE recebe hoje sua maior remessa de urnas eletrônicas: em dois caminhões, estarão 1,3 mil equipamentos do último modelo, o UE 2020 — que recebeu um novo design e melhorias na capacidade de processamento. Os níveis de auditoria, segurança e confiabilidade seguem o mesmo alto padrão. Quando o dia 2 de outubro chegar, 16,5 mil unidades novinhas em folha estarão no estado do Rio, mas, dessas, 2 mil vão ficar na reserva de contingência. O parque do RJ conta ainda com 23,5 mil urnas de modelos anteriores.