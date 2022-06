Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2021, da microrregião leste fluminense. - Divulgação

Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2021, da microrregião leste fluminense.Divulgação

Publicado 28/06/2022 19:34

O Tesouro Nacional atualizou o pódio dos municípios que prestam informações fiscais e contábeis com mais qualidade. De acordo com na Edição 2021 do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, publicado nesta segunda-feira (27), no estado do Rio, o primeiro lugar ficou com Cantagalo

Na região leste do estado fluminense, quem está melhor na fita é o município de Guapimirim. Na sequência, a capital assume o segundo lugar e, Tanguá, o terceiro. A turma de Maricá está comemorando: do 7º lugar no ano anterior, a cidade pulou três colocações e ficou em 4º.