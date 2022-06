Ex-secretário de Governo, Rodrigo Bacellar será o novo líder na Alerj - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/06/2022 18:00 | Atualizado 28/06/2022 18:07

Está marcada para a manhã de quarta-feira (29) a eleição para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa — a mais importante da Casa. O cargo era exercido por Márcio Pacheco, que deixou o Legislativo e se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ex-secretário de Governo, Rodrigo Bacellar (PL) deve ser eleito. E também espera-se que, ainda nesta semana, o campista seja indicado como o novo líder de Cláudio Castro (PL) na Alerj.

As mudanças também atingem a vice-liderança: Dionisio Lins (PP) foi convidado para participar da articulação do Guanabara no Edifício Lúcio Costa.