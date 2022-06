Reunião no Colégio de Líderes - Divulgação

Publicado 28/06/2022 16:26 | Atualizado 28/06/2022 16:37

A análise do veto total ao Projeto de Lei nº 4894-A/2021 — que prevê o aproveitamento dos servidores da Cedae pela administração do Estado — gera expectativa na sessão da Alerj de quarta-feira (29). Na tarde de hoje, os servidores da Cedae já estavam nas galerias quando a discussão saiu da pauta, em um acordo no colégio de líderes.

A proposta do deputado Gustavo Schmidt recebeu pedidos de coautoria de outros 37 deputados, ou seja, número suficiente para derrubar o veto e transformar o texto em lei. Sem contar que a aprovação foi por ampla maioria, em um placar de 69 a 0, com uma abstenção.

Mesmo assim, Schmidt está atento aos sinais, com receio de algum colega voltar atrás e se posicionar favoravelmente ao veto ou simplesmente não dar as caras na sessão. Os servidores também — e prometem cobrar quem mudar de ideia.