Implantação de caixas gradeadas no Túnel Velho para prevenir furtosDivulgação

Publicado 29/06/2022 14:41 | Atualizado 29/06/2022 16:21

Depois de o Túnel Velho, que liga Botafogo a Copacabana, ser vandalizado pela terceira vez, a prefeitura instalou 182 caixas blindadas para proteger as lâmpadas LED na terça-feira (28). O prejuízo mensal com furtos de cabos e lâmpadas por toda a cidade gira em torno de R$250 mil.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, reafirmou a importância do auxílio de equipamentos de qualidade para proteger os cidadãos e aproveitou para dizer que está de olho nas demandas de conservação.