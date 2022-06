Viveiro Árvores do Amanhã ainda está sem canteiros - Divulgação

Viveiro Árvores do Amanhã ainda está sem canteirosDivulgação

Publicado 29/06/2022 10:00

O vereador Pedro Duarte (Novo) foi conferir pessoalmente o Viveiro Árvores do Amanhã, projeto da prefeitura com o objetivo de produzir até 10 mil mudas por ano para serem replantadas em áreas urbanas. Só que o local, inaugurado em 6 de maio, continua puro concreto. Ou seja, sem terra para as raízes dos espécimes que já estão lá poderem se desenvolver e garantir a sobrevivência das plantas. A Secretaria de Meio Ambiente diz que, de acordo com o cronograma, a primeira leva de mudas médias e grandes está prevista para o início de 2023.

"Desde a inauguração de sua obra civil, as mudas do viveiro são distribuídas e plantadas em praças de regiões pouco arborizadas principalmente nas Zonas Norte e Oeste", informa a pasta. A nota continua:

"Escumilha, sibipiruna, ipê-rosa, oiti, ipê-amarelo, aldrago, aroeira, ipê-branco, pau-ferro e pau-brasil figuram entre as espécies que serão plantadas.

O projeto da fábrica de árvores foi desenvolvido a partir do conceito de economia circular, que prevê um ciclo ecológico em que novas mudas são produzidas e alimentadas a partir do material orgânico proveniente das podas realizadas na cidade".