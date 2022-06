Em discurso, Glauco não citou a vice, que estava no mesmo palco - Divulgação

Publicado 29/06/2022 09:00

Não convidem o prefeito e a vice-prefeita de Queimados para o mesmo palanque. No último domingo, Glauco Kaizer e Maíse Justo dividiram o palco da inauguração de uma escola técnica, com resultado um tanto constrangedor. Ao discursar, o alcaide nem ao menos citou sua substituta. Mas ela, que não é boba, compareceu ao evento escoltada por apoiadores — e a turma fez questão de gritar o nome da política ao fim da fala. Os atritos na chapa não vêm de hoje: ainda no começo da gestão, Maíse chegou a ter que pedir uma sala à Câmara de Vereadores, pois não conseguia instalar o gabinete na sede do Executivo. A situação piorou depois de ela ser acolhida pelo grupo do prefeito Belford Roxo, Waguinho. Em uma agenda na cidade vizinha, o presidente estadual do União Brasil reclamou que pacientes de Queimados buscavam atendimento médico no seu município. Resultado: Glauco usou a caneta e exonerou de uma só vez cinco servidores ligados à vice.





Popstar animal

O vereador Luiz Ramos Filho ficou todo pimpão ao visitar a Alerj ontem, para declarar seu apoio à pré-candidatura de André Ceciliano ao Senado. Foram vários elogios ao trabalho em prol da causa animal e dos castramóveis.

Picadinho

O West Shopping, em Campo Grande, recebe doações de agasalhos até o dia 31 de julho. Podem ser doados agasalhos, em geral, cobertores e demais peças de frio.

O setor educativo do CCJF oferece visitas mediadas à exposição "Onde está o sujeito?", às quintas e sextas-feiras.

O Procurador Geral do Estado, Bruno Dubeux, é o próximo entrevistado do podcast Vozes da Lei, que estreia no dia 30 de junho.

Ainda restam vagas para as categorias sub 9 e sub 11 na Copa Zico Clavis de Inverno. Todas as demais estão esgotadas. As inscrições são pelo site do evento.