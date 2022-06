Apresentação do programa Dias de Glória aconteceu na nova sede da ESPM - Divulgação / Prefeitura

Publicado 29/06/2022 11:00

Hoje, a prefeitura e a ESPM dão o pontapé inicial no LabTur, programa que cria uma incubadora de iniciativas na área de turismo dentro da universidade. A administração municipal vai entrar com o conteúdo, oferecendo mentoria nas áreas jurídica, financeira e de marketing. As micro e pequenas empresas terão um mês para fazer sua inscrição e apresentar os projetos a uma banca. Ao final do programa, serão apresentados a possíveis investidores.