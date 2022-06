Pré-candidato ao governo Rodrigo Neves comemora aniversário em família - Divulgação

Rodrigo Neves (PDT) soprou as 46 velinhas na terça-feira (28) — e aproveitou para passar o dia em família, descansando da agenda de pré-candidato ao governo do Rio, e evitando aglomerações. Na data, o Instagram do ex-prefeito de Niterói "foi invadido", com uma mensagem direcionada ao "pai, marido, filho, vovô, sogro, dindo e tio" e fotos pessoais.

Hoje, o aspira já foi às redes agradecer as felicitações que recebeu, mostrando o presente que ganhou da mãe... e demonstrando estar de volta ao pique político. "Com vocês estou ainda mais disposto para lutar e transformarmos nosso estado do Rio de Janeiro!", escreveu ele.