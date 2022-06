Crianças e adolescentes órfãos em decorrência da pandemia e de desastres naturais poderão ter acesso ao benefício Supera RJ - Divulgação

Publicado 29/06/2022 19:09

Foi derrubado na Alerj o veto ao projeto que dá o acesso ao programa Supera RJ a crianças órfãs — em decorrência da pandemia ou de desastres naturais. De autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, filiados ao PSD, a medida visa amparar mais de 113 mil menores de idade brasileiros que perderam pai, mãe ou ambos entre março de 2020 e abril de 2021.

"É necessário assegurar que essas crianças e jovens tenham condições de se desenvolver de forma digna e assistida pelo poder público, auxiliando assim também seus tutores legais”, afirmou o deputado Luiz Paulo.



O programa concede um valor de R$ 200, com adicional de R$50 por filho menor, limitado a dois filhos. Com validade até 31 de dezembro de 2022, o auxílio será concedido a pessoas residentes no estado do Rio que estiverem em situação de vulnerabilidade social, ou enquanto perdurar o período da pandemia do coronavírus.



"O projeto vai amparar essas crianças, que já perderam seus pais prematuramente", completou a deputada Lucinha (PSD).