Alagamento na Rua Ramiro Magalhães, no Engenho de Dentro - Letícia Moura / Agência O DIA

Alagamento na Rua Ramiro Magalhães, no Engenho de DentroLetícia Moura / Agência O DIA

Publicado 30/06/2022 09:00

Usuária frequente do SIG, sistema pelo qual os vereadores acompanham as finanças da prefeitura, Teresa Bergher (Cidadania)ficou cabreira ao ver que, nos primeiros seis meses do ano, o total gasto para prevenir enchentes foi muito baixo. A lei orçamentária previa investimentos deR$ 589,8 milhões — e ainda recebeu, posteriormente, um reforço de R$ 213,9 milhões. "Mas só foram liquidados R$ 68,5 milhões, 9% do disponibilizado", lamenta a parlamentar. Ela nota ainda que, até agora, as ações de manutenção e recuperação de drenagens em encostas, manutenção e recuperação de obras de contenção, reestruturação da Defesa Civil, e de urbanização e revitalização em comunidades carentes não executaram um só centavo. A Geo-Rio diz que os trabalhos de recuperação de drenagem foram iniciados em junho — e a primeira fatura ainda não foi emitida. Todo o serviço tem o prazo de liquidação até o fim do ano. São 40 obras em andamento na cidade.

Picadinho

Os 80 anos de Benedita da Silva não serão apenas uma festa: hoje, Bené vai ganhar um festival inteiro no Circo Voador, no coração da Lapa, com entrada gratuita.

É amanhã, na Livraria Blooks, o lançamento do livro "A Volkswagen e a ditadura", de Marcelo Almeida Carvalho Silva.

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2023 das escolas da FGV em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com 1.283 vagas.

A Faperj está com inscrições abertas para o edital de investimento no Agronegócio. As propostas poderão ser enviadas até o dia 07, pelo sistema da instituição.