Bruno Dauaire e Rodrigo Bacellar no plenário da AlerjOctacílio Barbosa / Alerj

Publicado 30/06/2022 10:00

As rusgas entre Rodrigo Bacellar (PL) e a família Garotinho quase espirram em Bruno Dauaire (União). Na reunião do colégio de líderes de terça-feira (28), o novo líder do governo recomendou a manutenção do veto de Cláudio Castro a um projeto de Dauaire — sem ao menos ler de que se tratava. Mas o aliado do clã de Campos correu atrás de André Ceciliano (PT) e de Rodrigo Amorim (PTB), explicando ser uma proposta em favor de servidores do Degase. Ontem, o veto foi revertido — com direito a abraço em Bacellar.