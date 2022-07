Lançamento da pedra fundamental do Colégio Luiz Melodia, em Parada de Lucas - Divulgação / Governo do RJ

Publicado 01/07/2022 08:00

Por pouco o lançamento de uma pedra fundamental não se transforma em uma versão literal da expressão. Acompanhado por cabos eleitorais, Val Ceasa (Patri) aguardava a chegada de Cláudio Castro (PL) para o anúncio da construção do Colégio Luiz Melodia, em Parada de Lucas, quando foi surpreendido pela chegada de Miguel Júnior (PROS) — também aspira a estadual, e também acompanhado por apoiadores. Não prestou. Reclamando do concorrente em sua área depois de abdicar do TCE, Val nem esperou o governador.