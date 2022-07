urna - urna

Publicado 02/07/2022 10:00

Como a grande proibição do período de pré-campanha é o pedido explícito de votos, a turma que pretende ter a fotinho nas urnas eletrônicas em outubro está com o bloco todo na rua — e haja confete e serpentina. Quem entende de Direito Eleitoral, no entanto, faz um alerta: a prestação de contas vem aí. E a aposta é que não vai faltar quem se enrole para explicar todos os eventos, aluguel de espaços, confecção de flyers, impulsionamento nas redes — e por aí adiante.