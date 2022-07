Prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa (PP), conhecido como Alan Bombeiro - Reprodução/Instagram

Prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa (PP), conhecido como Alan BombeiroReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2022 09:00

Os vereadores de Mangaratiba parecem empenhados em manter a tradição de alta rotatividade na cadeira de prefeito, que imperou entre 2018 e 2019, até a primeira eleição de Alan Bombeiro (PP). Nesta semana, a Câmara aprovou a segunda comissão processante da legislatura, para apurar crime de responsabilidade no desrespeito à database do funcionalismo. Curiosamente, o vice, Chicão da Ilha, foi incluído de forma solidária — embora não ocupe qualquer outro cargo na administração. A primeira denúncia, referente a irregularidades em contratações, até condenou o alcaide à inelegibilidade. A caneta, no entanto, permaneceu em sua mão — e a tentativa de instaurar um processo político na própria Câmara deu em água. A Justiça travou os trabalhos da investigação legislativa, por problemas no rito. A maioria oposicionista vem diminuindo. Josué Té já passou para a base; e a decisão que pode tirar o mandato de Leandro de Paula foi confirmada.

Reparação às famílias de Acari

André Ceciliano emplacou ontem sua 400ª lei, em quatro mandatos como deputado estadual. E de forma emblemática. A Lei 9.753/22 prevê indenização para as Mães de Acari, 32 anos depois do massacre que vitimou 11 jovens.

Picadinho

Humberto Adami e Alessandra Santos tomam posse no dia 4, às 17h, na sede da OAB/RJ como membros da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil.

A partir de hoje, o espetáculo "Caixa Ninho" leva ao palco do Sesc Tijuca um mundo feito de caixas de papelão.

O Alerjão está decorado com cópias de obras do modernista Di Cavalcanti que enfeitavam as paredes da antiga sede do Banerj.

O RioHarpFestival vai até 31 de julho, reunindo cerca de 150 músicos, em diversas formações orquestrais, e cerca de 30 harpistas de 20 países.