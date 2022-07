Átila Alexandre Nunes e Márcio Santos trocaram farpas na última sessão da Câmara - Fotos de Divulgação / CMRJ

Publicado 02/07/2022 11:00

O recesso parlamentar na Câmara do Rio chegou em boa hora. No último dia de sessão, o clima na base de Eduardo Paes (PSD) desandou. Marcio Santos (PTB) ficou uma onça ao ver que seu projeto só poderá ser votado em agosto, após ser emendado por Átila Alexandre Nunes (PSD). O líder de governo não se fez de rogado: lembrou ao colega que ele, dias antes, havia ajudado a tirar de pauta uma proposta do governo... ao dar apoio a uma emenda. Ainda bem que os nobres vão ter o mês de julho para esfriar os ânimos.