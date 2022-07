O youtuber Gustavo Henrique Dando Choque no Estádio Centenário, no Uruguai, na final da Libertadores de 2021 - Divulgação

Publicado 03/07/2022 07:00

Tem mais influenciador tentando a sorte nas urnas em outubro. O youtuber do Flamengo Gustavo Henrique Dando Choque espera chegar a deputado federal com os votos de parte dos 1 milhão de fãs nas redes sociais. A principal bandeira do pré-candidato do PROS (além da rubro-negra, claro) é a construção de um estádio próprio para o clube, que cogita deixar o Maracanã.