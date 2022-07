Parque Peter Pan, em Copacabana - Divulgação

Publicado 05/07/2022 16:37

As comemorações do aniversário de 130 anos de Copacabana começam amanhã (06), às 9h, no Parque Peter Pan. No evento, a prefeitura vai anunciar diversas melhorias planejadas para a princesinha do mar, começando pela obra de revitalização do próprio parque, no qual serão investidos 450 mil.

Na parte da tarde, a Secretaria de Cultura também promoverá um evento na sala Baden Powell, que contará com diversas apresentações culturais. Às 15h, o subprefeito da Zona Sul terá um encontro com as lideranças do bairro para entender as necessidades dos moradores e discutir as próximas ações que serão executadas.