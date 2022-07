Movimento lança palanque alternativo para Lula - Divulgação

Movimento lança palanque alternativo para LulaDivulgação

Publicado 05/07/2022 12:58

A jornalista Hildegard Angel é mais uma a apoiar o "RodriLula", movimento de setores do PT, PCdoB e PSB em favor de um palanque alternativo para o presidenciável Lula (PT) no Rio, ao lado do pré-candidato ao governo Rodrigo Neves (PDT). No plano nacional, o PT está aliado ao PSB — e, na vinda do ex-presidente ao estado, na quinta-feira (7), Marcelo Freixo (PSB) estará ao seu lado. A articulação com o ex-prefeito de Niterói foi lançada oficialmente na segunda-feira (4), em um evento na Associação Brasileira de Imprensa.

Veja abaixo trecho do texto escrito pela filha da estilista Zuzu Angel e irmã do ativista Stuart Angel, desaparecido político durante o regime militar.

"Depositamos nossas esperanças de resgate do país e do Rio de Janeiro em dois homens públicos, que igualmente já provaram competência, determinação, responsabilidade social e compromisso com o estado soberano.



Eles são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-prefeito Rodrigo Neves, que juntos poderão ser a concretização de nossas esperanças para o Brasil e o Rio. Suas realizações os credenciam. Não podemos e não queremos correr novos riscos".

Compareceram ontem à ABI o vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá, o deputado estadual e aspira a federal Waldeck Carneiro (PSB), o diretor estadual do PCdoB e ex-secretário de Cultura de Niterói Leonardo Giordano, o ex-presidente do PT-RJ Carlos Santana, e a ex-ministra da Cultura de Dilma Rousseff Ana de Hollanda.



"É preciso fazer conta: a esquerda classe média Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro tem historicamente 20% a 25% dos votos no Rio de Janeiro, enquanto o fascismo no Brasil, desde Plínio Salgado, tem entre 15% e 20% do eleitorado no Rio de Janeiro. Não podemos isolar o Lula em apenas 25% do eleitorado do Rio de Janeiro, precisamos fazer o contrário: isolar o Bolsonaro em apenas 20% do eleitorado”, disse Quaquá.

Rodrigo Neves fez questão de agradecer o carinho, lembrando que as cidades vizinhas são bastiões da esquerda no estado:

"Governamos juntos Niterói e Maricá, as duas experiências de boa governança mais importantes do estado do Rio de Janeiro, numa aliança sólida com as forças populares, com o PSB, o PT, o PCdoB e o PDT. O Rio de Janeiro precisa de um governo popular, que ouça o povo, que receba cada liderança comunitária representante deste povo", discursou.