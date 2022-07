Secretário municipar de Itaocara sendo encaminhado para delegacia - Divulgação

Publicado 05/07/2022 14:48

Com cerca de 23 mil habitantes, a pequena Itaocara, no Noroeste Fluminense, ganhou ares de ringue com a condução do secretário municipal de Saúde, Genealdo Dantas Neto, à 135ª Delegacia Policial, junto com o deputado estadual Filippe Poubel (PL). O parlamentar acusa o integrante do Poder Executivo local de crime ambiental, pelo despejo in natura de resíduos da lavanderia de um hospital no Rio Paraíba do Sul.

O derramamento já havia sido constatado em uma inspeção da Comissão de Saúde da Câmara local. Em um vídeo compartilhado nas redes do deputado, ele aparece ao lado do vereador Maycon Omecias, um dos autores do relatório.



A ação, incluindo a chegada da Polícia Militar ao local, aparece na transmissão ao vivo feita por Poubel. As imagens mostram ainda um advogado do secretário argumentando que o despejo é objeto de um inquérito civiil, no qual haveria prazo para adequação do equipamento às normas ambientais. A mesma pessoa ainda acusa o deputado de cometer abuso de autoridade.

Esta nota poderá ser atualizada com informações da Prefeitura de Itaocara.

Veja abaixo a publicação que mostra o momento de chegada da PM, bem como a partida das viaturas rumo à delegacia: