Obras no Centro de Operações Rio atingem a marca de 50% - Divulgação

Obras no Centro de Operações Rio atingem a marca de 50%Divulgação

Publicado 06/07/2022 09:00

As obras de expansão e modernização do Centro de Operações Rio (COR) chegaram aos 50% da meta estabelecida pela Prefeitura do Rio. A previsão é inaugurar os 1.582m² e três andares na Cidade Nova em dezembro. O custo total é estimado em R$ 38 milhões, e fica por conta da parceria público-privada com a SmartLuz, responsável pela administração da iluminação de LED. As novas instalações incluem uma extensão da sala de controle com mais um telão de 14 m², mais bancadas operacionais e monitores, além de um poderoso datacenter para dar conta do volume de dados a ser processado. Afinal, a PPP prevê espalhar pela cidade, até o fim deste ano, 5 mil pontos de wi-fi e 10 mil câmeras de vigilância. Até o momento, 2 mil câmeras já estão em funcionamento — monitorando inclusive o BRT —, mas ainda não acabou o mapeamento das restantes. A traquitana vai fiscalizar desde o trânsito até manchas criminais e áreas de deslizamentos e alagamentos.

Terror na Barra

O assalto ao shopping mais exclusivo da cidade, que ainda resultou em uma morte, está pesando na conta do secretário de Polícia Militar. Já tem gente oferecendo nomes em substituição ao coronel Luiz Henrique Pires.

Empurrãozinho rumo à Alerj

Professora substituta de Comunicação na UFRJ por dois anos — a primeira trans no corpo docente — Dani Balbi ganhou um manifesto de apoio à pré-candidatura. As assinaturas incluem artistas como Chico Buarque e Teresa Cristina.

Picadinho

O Festival Acessibilidança Virtual entra em sua segunda fase, com espetáculos da Região Sul, amanhã. As montagens são publicadas no YouTube às quartas e sextas.

Será colocada hoje a foto da advogada Rita Cortez na galeria de ex-presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil.

A edição de julho da Revista Justiça & Cidadania já está no ar, com textos sobre discussões da agenda jurídica nacional.

O Elite Rede de Ensino realiza na quinta-feira (07), às 19h30, uma live sobre a importância da Educação Financeira, voltada a crianças e adolescentes.